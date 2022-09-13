Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/piUPT7ihBD — Yeni Şafak (@yenisafak) September 13, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyamızın tanıtım toplantısı sebebiyle bir aradayız.

Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza evleri, arsaları iş yerleri şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi asırlık eserlerle, projelerle buluşturduk.

Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 konut inşa ettik. Dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal tesis kazandırdık.

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Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özen gösterdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlere uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii'sini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz.

Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, stadyumlar, her kesimden insanımız İçin yüzlerce sosyal tesis kazandırdık.

45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemizi kazandırıyoruz. Edirne’de mimar Sinan’ın emaneti Selimiye cami ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık.

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Bu projelere 81 ilimizin her köşesinden 2 milyon vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük projelere sevk etmiştir.

Hedefimiz 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümü başlattık. Elbette bunun yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.

Hep söylediğimiz gibi bizim kuvvetimiz millettir. Ülkemizin her yerinde yüz binlerce sosyal konut, konut arsasının ve iş yerinin inşa süresini başlatıyoruz. Başvurular yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayının sonuna kadar sürecek olan projenin ilk temeli yıl başında atıyoruz.

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Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Konutların 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara, 12 bin 500'ü İzmir, 10 bini ise Gaziantep'te yapılacak.

Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vade ile sahip olunabileceklerdir. 50 bin konutu 18-30 yaş arası gençlere tahsis ediyoruz.

Tek derdimiz, imkânı kısıtlı ailelerimizi, uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır.

Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz.

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Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.

Toplamda 850 bin lira olan 3+1 konutlarımıza aylık 3 bin 180 liradan başlayan 240 ay vadeyle ev sahibi olunabilecek.

Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz" 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.

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FOTOĞRAF 10 Bugün başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi''nden yeni ayrıntılar... BİR YIL İKAMET ŞARTI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. BİR HANEDEN TEK BAŞVURU Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEEÇMEYECEK Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak. TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, \"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri\" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek. İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında. TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. 30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...

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EKONOMİ Bakan Kurum: Sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek