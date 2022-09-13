Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''20 yıl boyunca her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetler ile milletimizi buluşturduk. Başvurular yarın başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hedefimiz 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 50 bini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de inşa edeceğiz. Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vade ile sahip olunabileceklerdir. 50 bin konutu 18-30 yaş arası gençlere tahsis ediyoruz'' açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyamızın tanıtım toplantısı sebebiyle bir aradayız.
Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza evleri, arsaları iş yerleri şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi asırlık eserlerle, projelerle buluşturduk.
Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 konut inşa ettik. Dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal tesis kazandırdık.
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Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özen gösterdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlere uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz.
Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii'sini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz.
Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, stadyumlar, her kesimden insanımız İçin yüzlerce sosyal tesis kazandırdık.
45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemizi kazandırıyoruz. Edirne’de mimar Sinan’ın emaneti Selimiye cami ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırıyoruz.
2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık.
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Bu projelere 81 ilimizin her köşesinden 2 milyon vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük projelere sevk etmiştir.
Hedefimiz 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümü başlattık. Elbette bunun yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda sosyal konut odaklı şehircilik adımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.
Hep söylediğimiz gibi bizim kuvvetimiz millettir. Ülkemizin her yerinde yüz binlerce sosyal konut, konut arsasının ve iş yerinin inşa süresini başlatıyoruz. Başvurular yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayının sonuna kadar sürecek olan projenin ilk temeli yıl başında atıyoruz.
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Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Konutların 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara, 12 bin 500'ü İzmir, 10 bini ise Gaziantep'te yapılacak.
Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vade ile sahip olunabileceklerdir. 50 bin konutu 18-30 yaş arası gençlere tahsis ediyoruz.
Tek derdimiz, imkânı kısıtlı ailelerimizi, uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır.
Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz.
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Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.
Toplamda 850 bin lira olan 3+1 konutlarımıza aylık 3 bin 180 liradan başlayan 240 ay vadeyle ev sahibi olunabilecek.
Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz" 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.