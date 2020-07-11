Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa katliamı tarihin acı ve utanç verici sayfalarından biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp çetelerin, Temmuz 1995’te 8 bin 372 Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa
soykırımının 25. yıl dönümünyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız" diyen Erdoğan, "Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenista soykırımının 25. yıl dönümü töreninde konuşuyor. https://t.co/xU0zIKgQWR
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenista soykırımının 25. yıl dönümü töreninde konuşuyor. https://t.co/xU0zIKgQWR— Yeni Şafak (@yenisafak) July 11, 2020
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