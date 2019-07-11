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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.

"24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
OYNAT 01:10
Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.


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