Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.
"24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.
Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan #Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. pic.twitter.com/v4211JfTGO
Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan #Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. pic.twitter.com/v4211JfTGO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 11 Temmuz 2019