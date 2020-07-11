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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa soykırımıyla ilgili paylaşımda bulundu: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız

Yirmi beş yıl önce bugün tarihe kara leke olarak geçen, 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı gerçekleşti. Bu utancın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna halkına desteğini belirttiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız"

  • Mesajında "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." vurgusu yapan Erdoğan, Bosna Hersek halkının, Srebrenitsa Soykırımı'ndayakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acıların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik. Elbette bazı izler silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor. Yitirilen gencecik fidanlar geri gelmiyor ama bizler dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız.

"Yaşanan acıların hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum"

  • Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum. Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna Hersekli kardeşlerime başsağlığı diliyorum."

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