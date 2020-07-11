Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa soykırımıyla ilgili paylaşımda bulundu: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın bir mektep ve bir medrese olsun

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, “Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti” dedi. Eksiklikleri 24 Temmuz’a kadar tamamlamayı planladıklarını vurgulayan Erbaş, “Biz önce camimizi ziyaret ederek neler gerekiyor hangi konularda ihtiyaç var bunları tespit edeceğiz. Şuana kadar yaptığımız çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu inşallah 24 Temmuz’a kadar tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun" ifadelerini kullandı.