Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği Electric'i test etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu https://t.co/2awuzfnDJt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu https://t.co/2awuzfnDJt— Yeni Şafak (@yenisafak) February 1, 2021
"KABİNE TOPLANTIMIZA GİDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.
Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ
Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı mustafa Varank sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü…" açıklamasında bulundu.
Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil...
Ön gösterim aracı da değil...
Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen,
Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü…https://t.co/GQIgTxCvVT
Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürüşün ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Yayalara karşı, trafik sinyallerine karşı duyarlı. Aracın boyu 8 metre ve sessiz çalışıyor. Seri üretimle markalarımızın adını duyuracaklar" dedi.