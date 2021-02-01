Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği Electric'i test etti. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk elektrikli sürücüsüz otobüs.
İlk elektrikli sürücüsüz otobüs.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerin ürettiği Electric'i test etti.

"KABİNE TOPLANTIMIZA GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı mustafa Varank sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü…" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürüşün ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir araca sahip olmak ülkemiz için bir iftihar. Yayalara karşı, trafik sinyallerine karşı duyarlı. Aracın boyu 8 metre ve sessiz çalışıyor. Seri üretimle markalarımızın adını duyuracaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor

Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
GÜNDEM
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?


Abone Ol Google News
İçeriden hu hu diye sesler geliyor

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.
Aşı savaşları mı başlıyor?

Aşı alabilmek için araya başka ülkeleri devreye sokan devletler var.
Bülent Emrah Parlaktan solcuları ikiye bölen tweet: LGBTye karşı çıkan solcu olamaz

İzmirliler<br>sokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.

Sürat tekneleri çürüyor

Sürat tekneleri çürüyor

Her biri sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı...

​"AK Parti geleneğin olduğu gibi geleceğin partisidir".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.