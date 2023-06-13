|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." dedi.

12:57 . 13/06/2023 Salı
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız"

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

  • "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Şuşa Başkonsolosluğu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Kadınlara erken emeklilik şartları neler?