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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.

'NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR'

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

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