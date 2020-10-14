Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına değinerek, "Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi" ifadelerini kullandı.

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Erken seçim açıklaması

Erdoğan, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" ifadelerini kullandı.