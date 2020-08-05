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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla Beyrut'a arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk ediliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün patlama meydana gelmişti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün patlama meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Lübnan’a gönderilecek yardımın detaylarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün meydana gelen patlamayı hatırlatan Aksoy, “Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edildiğini bildiren Aksoy, şunları söyledi:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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