Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla Beyrut'a arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk ediliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.