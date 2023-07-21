Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den Yunanistan'a yangın söndürme desteği

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, "El Nino önümüzdeki 2024 yılına damgasını vuracak gibi. Normalde 9-12 ay devam etmekte ama bunun ne olacağını şimdiden söylemek çok erken" dedi.