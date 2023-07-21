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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den Yunanistan'a yangın söndürme desteği

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım eli uzatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan'a iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri göndereceği belirtilirken, helikopterin yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekildi.

18:09 . 21/07/2023 Cuma
AA
Yangın söndürme uçağı

Yangın söndürme uçağı

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri gönderecek.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.


Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."




#Türkiye
#Yunanistan
#Orman Yangını
#Yangın Söndürme Uçağı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
42 dakika önce
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