Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi ipek yolunu yeniden ihya etmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek.

Tarihi ipek yolunu yeniden ihya etmekte kararlıyız.

2023 hedeflerine kararlılıkla ilerliyoruz.

Yaptığımız yatırımlarla Ağrı dağının yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını, kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla; ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz üretim de olmaz istihdam da olmaz.

Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

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2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir.

Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun törene bizzat katılacağı ve ardından kentte bir dizi temaslarda bulunacağı belirtildi. Ağrının efsanelere konu olan dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerliyor. Şehrin, Çinden başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadoluya ve Avrupaya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Yolun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunulacak. Hamur Çevre Yolunun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin de 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrıdan Patnosa uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Açılışı yapılan kesimde 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez inşa edildi. BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAKAğrı ve Karsta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesine daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğudan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak. 60 DAKİKALIK YOL 35 DAKİKAYA İNECEKAyrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek. Bugün hizmete açılıyor: Efsanelere konu olmuştu 35 dakikaya düşecek Bölge ekonomisini canlandıracak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu'nun 70 kilometrelik kesimi bugün vatandaşların hizmetine açılıyor. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı, kalan 9 kilometrelik kesimin 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

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