Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi ipek yolunu yeniden ihya etmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek. Tarihi ipek yolunu yeniden ihya etmekte kararlıyız'' açıklamasında bulundu. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Erdoğan, ''Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
1 saatlik mesafe 35 dakikada geçilecek.
Tarihi ipek yolunu yeniden ihya etmekte kararlıyız.
2023 hedeflerine kararlılıkla ilerliyoruz.
Yaptığımız yatırımlarla Ağrı dağının yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını, kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demiryoluyla; ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz üretim de olmaz istihdam da olmaz.
Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.
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