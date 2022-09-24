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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu’yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyareti öncesi Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu havadan inceledi. Türkiye'nin amiral gemisi olan "TCG Anadolu'nun son testleri yapılırken, bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu’yu havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu’yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan'ın helikopteri Sakarya'ya gitmek için havalandı.

AA

HAVADAN İNCELEDİ

Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisini havadan incelediği öğrenildi.

YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan TCG Anadolu’nun (L-400) inşası Sedef Tersanesi tarafından tamamlandı ve suya indirildi. Yapılan testlerin ardından elektronik sistemlerin montajına başlandı. Bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.

Sanıldığının aksine TCG Anadolu aslında bir uçak gemisi değil. Bazı uçakların belli koşullarda iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan kısa ve eğimli bir pisti bulunan amfibi hücum sınıfında yer alıyor. Yani birincil amacı savaş veya operasyon sırasında bir bölgeye Kara Kuvvetleri birliklerin, zırhlı araçların ve tanklar çıkartma yapmasını sağlamaktır.

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için geri sayım: TCG Anadolu özellikleri ve son durum
ÖZGÜN
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi için geri sayım: TCG Anadolu özellikleri ve son durum

BAYRAKTAR TB3 SİHA'LAR KONUŞLANDIRILACAK


Savaş ve operasyonlar sırasında üzerinden kalkış yapabilen İHA, SİHA, helikopter ve jet uçaklarıyla destekte bulunur. Fakat Türkiye geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından F-35 projesinden çıkarıldığı için üzerine 50 ila 110 adet arası Bayraktar TB3 SİHA konuşlandırılmasına karar verildi. Bununla birlikte, göreve göre üzerinde konuşlandırılan SİHA sayısının 10’a kadar düşürülebileceği ve yerine T-129 Atak ve Seahawk gibi helikopterlerin veya farklı hava araçlarının yerleştirilebileceğini belirtelim. TUSAŞ ve Baykar tarafından yapılan açıklamalarda ise Hürjet’in ve MİUS’un bu gemiden kalkış yapabilen versiyonlarının da geliştirildiği söylendi. Yani hem insanlı hem de insansız jet motorlu uçaklar gecikmeli de olsa kullanılabilecek. Ancak F-35 kadar gibi görev yapabileceklerine dair bazı soru işaretleri mevcut.

  • Öte yandan geminin envantere alınması için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani 2022 sonuna kadar planlanan teslim töreni bir aksama olmadan gerçekleştirilecek.

Teknik özellikleri:

- Gemi boyu ve genişliği: 232×32 m

- Azami yükseklik: 58 m

- Maksimum sürat: 21 knots – 39 km/s

- Hareket siası: 9 bin mil

- Ağır yük garajı: 1410 m²

- Hafif yük garajı: 1880 m²

- Gemi havuzu: 1165 m²

- Hangar: 900 m²

- Uçuş güvertesi: 5 bin 440 m²

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Sedef Tersanesi'nde kabul faaliyetleri devam eden Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu'nun seyir sistemlerinin deniz kabul testleri icra edildi.
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Testlerde 12 ASELSAN sistemi değerlendirilirken gemide şirketin geliştirdiği 36 sistem yer alıyor.
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Savaş sistemi analizi, fonksiyonel ve fiziksel entegrasyon, elektromanyetik uyumluluk ve enterferans, radar kesit alanı analizi gibi savaş sistemi tasarım çalışmaları da ASELSAN tarafından yürütülüyor.
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Şirketin sorumluluğundaki sistemlerden MITOS WECDIS, MITOS Sayısal Plot Masası, KULAÇ İskandil, DEMES Meteorolojik Ölçüm Sistemi, ANS-510D Cayro, ALPER LPI Radar, seyir radarı, parakete, manyetik pusula, DGPS, WAIS, alarm ve anons sisteminin deniz kabul süreçleri gerçekleştirildi.
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TGC ANADOLU ÖZELLİKLERİ NELER?​

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.
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Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.
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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak donanmaya katılmaya hazırlanan TCG Anadolu'nun görev sistemleri birer birer sınavı geçiyor.


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