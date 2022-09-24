Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu’yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan'ın helikopteri Sakarya'ya gitmek için havalandı.

AA

HAVADAN İNCELEDİ

Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisini havadan incelediği öğrenildi.

YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanan TCG Anadolu’nun (L-400) inşası Sedef Tersanesi tarafından tamamlandı ve suya indirildi. Yapılan testlerin ardından elektronik sistemlerin montajına başlandı. Bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.

Sanıldığının aksine TCG Anadolu aslında bir uçak gemisi değil. Bazı uçakların belli koşullarda iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan kısa ve eğimli bir pisti bulunan amfibi hücum sınıfında yer alıyor. Yani birincil amacı savaş veya operasyon sırasında bir bölgeye Kara Kuvvetleri birliklerin, zırhlı araçların ve tanklar çıkartma yapmasını sağlamaktır.

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BAYRAKTAR TB3 SİHA'LAR KONUŞLANDIRILACAK

Savaş ve operasyonlar sırasında üzerinden kalkış yapabilen İHA, SİHA, helikopter ve jet uçaklarıyla destekte bulunur. Fakat Türkiye geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından F-35 projesinden çıkarıldığı için üzerine 50 ila 110 adet arası Bayraktar TB3 SİHA konuşlandırılmasına karar verildi. Bununla birlikte, göreve göre üzerinde konuşlandırılan SİHA sayısının 10’a kadar düşürülebileceği ve yerine T-129 Atak ve Seahawk gibi helikopterlerin veya farklı hava araçlarının yerleştirilebileceğini belirtelim. TUSAŞ ve Baykar tarafından yapılan açıklamalarda ise Hürjet’in ve MİUS’un bu gemiden kalkış yapabilen versiyonlarının da geliştirildiği söylendi. Yani hem insanlı hem de insansız jet motorlu uçaklar gecikmeli de olsa kullanılabilecek. Ancak F-35 kadar gibi görev yapabileceklerine dair bazı soru işaretleri mevcut.

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Öte yandan geminin envantere alınması için çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Yani 2022 sonuna kadar planlanan teslim töreni bir aksama olmadan gerçekleştirilecek.

Teknik özellikleri:

- Gemi boyu ve genişliği: 232×32 m

- Azami yükseklik: 58 m

- Maksimum sürat: 21 knots – 39 km/s

- Hareket siası: 9 bin mil

- Ağır yük garajı: 1410 m²

- Hafif yük garajı: 1880 m²

- Gemi havuzu: 1165 m²

- Hangar: 900 m²

- Uçuş güvertesi: 5 bin 440 m²