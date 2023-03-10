Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
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