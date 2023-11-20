Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanı’nın riyasetlerinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir’de icra edilecek Konsey Toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir” ifadelerine yer verildi.