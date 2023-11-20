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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı için yarın Cezayir’e gidecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Öte yandan Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanmasının gündemde olduğu da ifade edildi.

Semih Bozkuş
20:48 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:21 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir’e gidecek.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı için yarın Cezayir’e gideceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığının X hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun’un davetine icabetle Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’e resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir” denildi.

İkili ilişkiler geliştirilecek

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanı’nın riyasetlerinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir’de icra edilecek Konsey Toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir” ifadelerine yer verildi.




#Cezayir
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
#Abdülmecid Tebbun
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