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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan mesaisini paylaştı: Günaydın sevgili kardeşim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından bir mesaj paylaştı. "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım" dedi. Erdoğan mesajında günlük programının detaylarına yer verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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