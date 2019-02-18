Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart'da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur'a 9 kat trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi'ni yapıyoruz" dedi.

Burdurlulara müjdeyi verdi

"Buradan çok farklı bir müjde veriyorum" diyen Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Laf değil iş yapıyoruz, iş. Burdur şehir merkezine içme suyu temin edeceğimiz projelerimizi hazırladık. Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, su çekilmesini telafi edeceğiz. Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemeği için vatandaşımız suyu içemiyor.

Afyon-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Burdur'un içme suyu, trafik, yol, otopark sorununu çözemeyen bu zihniyeti 31 Mart'da tasfiye edeceğinize inanıyorum.

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Burdurlu çiftçimize 1,1 katrilyon lira tarımsal destek, girişimcilerimize 1,5 katrilyon lira yatırım desteği sağladık.Şehrimize bir de teknopark kurduk. Burdur'da 19 bin iş yerine toplam 181 milyon lira tutarında SGK Prim Teşviği verdik."

Terör koridorunu yıkacağız

"Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır" diyen Erdoğan, "Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu terör oluşumuna yakında ağır bir darbe vuracağız

Erdoğan, "Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez" diyerek, "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekeni yapmaktan asla geri durmayacağız."

Erdoğan, "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?" ifadelerini kullandı.