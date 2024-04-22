Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak ile ticaret, lojistik, müteahhitlik, yatırımlar, enerji ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda köklü ortaklıklar kurmak için önemli kararlar aldıklarını belirterek, "2023 yılı itibarıyla 20 milyar dolarlık ticaret hacmimiz ve müteahhitlerimizin bugüne dek üstlendiği 34,6 milyar dolarlık 1101 projeyle ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından birisi olan Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız." dedi.