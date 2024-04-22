Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Irakla ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz.
"PKK'nın Irak topraklarındaki varlığı en kısa sürede sonlanacak"
Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Terör örgüt PKK'ya karşı alınacak önlemleri ele aldık. PKK'nın Irak topraklarındaki varlığı en kısa sürede sonlanacak.
Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.
Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik.
"Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz"
Birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Türkmen kardeşlerimiz ile bir araya geleceğiz. Irak'ta farklı etnik ve dini kesimler arasında gözetim yapmadığımızın altını çizerim. Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Irak ile ilişkilerimize komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ziyaretin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum.
"Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz"
Bugünkü ziyaretimizi Filistin’de yaşanan insanlık dramının yansımaları altında gerçekleştiriyoruz. Gazze’de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir.