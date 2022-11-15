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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısına tepki gösteren ülkelere şükranlarımı sunuyorum

G20 Zirvesi için Endonezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı için taziyelerini ileten ülkelere ve uluslararası organizasyonlara şükranlarını içeren mesajını paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısına tepki gösteren ülkelere şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında desteğini gösteren ülke ve uluslararası organizasyonlara teşekkür eden bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, paylaşımında destek veren ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bayraklarının yer aldığı bir görsel de paylaştı:

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