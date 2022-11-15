Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısına tepki gösteren ülkelere şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında desteğini gösteren ülke ve uluslararası organizasyonlara teşekkür eden bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."
İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9
İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022
Erdoğan, paylaşımında destek veren ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bayraklarının yer aldığı bir görsel de paylaştı: