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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tezvirat yaptığınız o tren şimdi Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ulaşımda 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldığını belirten Erdoğan, “Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum” dedi. Bazı yayın organlarında Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'da kaldığı iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Çin'e yolcu ettiğimiz ihracat trenimiz için olmadık tezviratları sürdüler. O tren 12 günde Çin'e ulaştı. Bu olaydan üzüntü duyanların ülkemizle gönül bağı kopmuştur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı etabı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız" açıklamasını yaptı.

"Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy’le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor. Türkiye’nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum, şunu iyi bilin; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

"Otoyol uzunluğunu iki katına çıkardık"

18 yılda otoyol uzunluğunu iki katına çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2’ye katladık. Tüneli 395’e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demiryolu ağımızın tamamını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik” diye konuştu.

Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı

"Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz"

Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz diyen Erdoğan, “İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.


Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı
EKONOMİ
Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

“İstanbul’dan hareket eden trenimiz Çin’e ulaştı”

Erdoğan, “Tek umutları Türkiye’nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul’dan hareket eden trenimiz Çin’e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy’den uğurlanan trenimiz Halkalı’ya geliyor. Treni Halkalı’da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin’e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tezvirat yaptığınız o tren şimdi Çin'de
OYNAT 01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tezvirat yaptığınız o tren şimdi Çin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bazı yayın organlarında Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'da kaldığı iddialarına yanıt veren Erdoğan, 'Çin'e yolcu ettiğimiz ihracat trenimiz için olmadık tezviratları sürdüler. O tren 12 günde Çin'e ulaştı. Bu olaydan üzüntü duyanların ülkemizle gönül bağı kopmuştur' ifadelerini kullandı.

“2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacaktır”

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor diyen Erdoğan, “Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız” dedi.

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

  • Erdoğan, “Gaziantep’te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah’tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracat treni Çin'e ulaştı
OYNAT 00:59
Türkiye'nin ihracat treni Çin'e ulaştı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren Çerkezköy istasyonundan yola çıkarak, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı. Tren, Çin içerisinde de 4-5 günlük yol alacak.

İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak
EKONOMİ
İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak

Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor: Gece görüntüsü hayran bıraktı
FOTOĞRAF 11
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400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık’ta tören ile açılması planlanan 6’ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi.
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Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.
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Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor.
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4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye’nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.
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Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor.
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Projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra Akyazı’dan TEM Otoyolu’na bağlanacak.
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Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geç-it, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak.
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Avrupa yakasında Trakya Bölgesi’nin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor.
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Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesiminin ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor. Açılışına az bir zaman kala aydınlatma sistemi devreye konulan son kesim ilk kez gece saatlerinde havadan görüntülendi. Sona gelinen dev projenin gece görüntüsü kendine hayran bıraktı.
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Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor: Gece görüntüsü hayran bıraktı
Aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile birlikte ilk kez gece havadan görüntülendi.

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak

Ulaşımı büyük oranda rahatlatacak: 398 kilometrelik dev otoyolda sona gelindi
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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen 398,4 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık'ta açılacak.
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İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi.
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İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor.
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Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı.
Title
Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.
Title
Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.
Title
İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı.
Title
Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor.
Title
İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak.
Title
Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata girmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.
Title
Proje, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak.
Title
Gidiş geliş 4'er şeritli kara yolu olarak tasarlanan proje, aynı zamanda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırıyor. Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli.
Title
Projenin en yoğun döneminde 17 bin kişilik istihdam sağlanırken, çeşitli kademelerde 8 bin 700 kişi çalışmaya devam ediyor. Otoyol bünyesinde bulunan yüksek teknoloji ürünü akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm güzergah 24 saat kesintisiz izlenebiliyor ve muhtemel olaylara müdahale edilebiliyor.
Title
Otoyolun Kınalı-Yassıören (Kesim-1) kesimi 8 Mart 2020'de, Yassıören-Odayeri (Kesim-2) kesimi 13 Kasım 2018'de, Odayeri-Kurtköy (Kesim-3) kesimi 26 Ağustos 2016'da, Kurtköy-Liman (Kesim-4) kesimi 19 Mart 2019'da ve Liman-İzmit (Kesim-5) kesimi 19 Eylül 2020'de hizmete girdi.
Title
İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 26 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak.
Title
Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor.
Title
Asma köprü ile eğik askılı köprünün kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip.
Title
Otoyolda yer alan 4'er şeritli 10 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 56 kilometreyi aşan 69 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı.
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Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor.
Ulaşımı büyük oranda rahatlatacak: 398 kilometrelik dev otoyolda sona gelindi
Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi. İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 19 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak.
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