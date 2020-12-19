Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tezvirat yaptığınız o tren şimdi Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı etabı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız" açıklamasını yaptı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Törenin'nde konuşuyor https://t.co/6Y2g35CB3X — Yeni Şafak (@yenisafak) December 19, 2020

"Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy’le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor. Türkiye’nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. " dedi.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum, şunu iyi bilin; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. BiP'te paylaş

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"Otoyol uzunluğunu iki katına çıkardık"

18 yılda otoyol uzunluğunu iki katına çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2’ye katladık. Tüneli 395’e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demiryolu ağımızın tamamını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik” diye konuştu.

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EKONOMİ Çin’e ihracat treni yolculuğunu tamamladı

"Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz"

Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz diyen Erdoğan, “İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ Halkalı'da durduğu iddia edilmişti: İlk ihracat treni Çin'e ulaştı

“İstanbul’dan hareket eden trenimiz Çin’e ulaştı”

Erdoğan, “Tek umutları Türkiye’nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul’dan hareket eden trenimiz Çin’e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy’den uğurlanan trenimiz Halkalı’ya geliyor. Treni Halkalı’da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin’e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu” diye konuştu.

OYNAT 01:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tezvirat yaptığınız o tren şimdi Çin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Bazı yayın organlarında Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'da kaldığı iddialarına yanıt veren Erdoğan, 'Çin'e yolcu ettiğimiz ihracat trenimiz için olmadık tezviratları sürdüler. O tren 12 günde Çin'e ulaştı. Bu olaydan üzüntü duyanların ülkemizle gönül bağı kopmuştur' ifadelerini kullandı.

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“2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacaktır”

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor diyen Erdoğan, “Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız” dedi.

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EKONOMİ Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

Erdoğan, “Gaziantep’te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah’tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

EKONOMİ İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak

FOTOĞRAF 11 400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık’ta tören ile açılması planlanan 6’ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi. Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye’nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu. Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. Projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra Akyazı’dan TEM Otoyolu’na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geç-it, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi’nin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesiminin ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor. Açılışına az bir zaman kala aydınlatma sistemi devreye konulan son kesim ilk kez gece saatlerinde havadan görüntülendi. Sona gelinen dev projenin gece görüntüsü kendine hayran bıraktı. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor: Gece görüntüsü hayran bıraktı Aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, aydınlatma sistemlerinin devreye konulması ile birlikte ilk kez gece havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak