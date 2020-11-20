Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı Pekcan'ın annesinin cenazesine katıldı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan’ın annesi İhsan Kadaifci için Tuzla’daki Mercan Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Törene Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılım gösterdi.
Erdoğan’ı Bakan Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci’nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı’na götürüldü.