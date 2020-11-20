Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı Pekcan'ın annesinin cenazesine katıldı

Dünya

Çin'den Beş Göz'e uyarı: Güvenliğimize zarar vermeye cesaret ederlerse gözlerini çıkarırız

ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda tarafından bir araya gelen ve Five Eye (Beş Göz olarak bilinen istihbarat iş birliğinin Hong Kong ile ilgili gelişmelere ilişkin yaptığı açıklama konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, "Beş gözü veya 10 gözü olsun, Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye cesaret ederlerse, gözlerinin çıkarılmasından veya kör edilmesinden sakınmaları gerekir." dedi.