Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı Pekcanın annesinin cenazesine katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı Pekcan'ın annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın annesi İhsan Kadaifci için Tuzla’daki Mercan Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan’ın annesi İhsan Kadaifci için Tuzla’daki Mercan Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törene Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılım gösterdi.

Erdoğan’ı Bakan Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci’nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı’na götürüldü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
Abone Ol Google News
TEMde çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
Zonguldak alarm veriyor

Zonguldak alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...
Sokağa çıkma kısıtlamaları bugün başlıyor: İşte sokak kısıtlaması önlemlerinde tüm merak edilenler

​20 yaş altı ve 65 yaş üstü için İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar.

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

​700 ton ağırlığındaki ilk tabliye Çanakkale'ye ulaştı.

İşgaller ülkesi

İşgaller ülkesi

Tarih boyunca kaosun merkezi olan ülke Afganistan.

​Çin, 'Beş Göz'ü tehditkar bir dil ile uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu.
5 gün<br>yüz yüze eğitim

5 gün
yüz yüze eğitim

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulu ve kreşler için son dakika açıklaması.
Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

Koronavirüs aşısına gönüllü başvuru

​Sağlık Bakanlığı aşı için gönüllülük kriterlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.