Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGGun pillerinde yerli üretim lityum kullanmayı planlıyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un pillerinde yerli üretim lityum kullanmayı planlıyoruz

ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Tesisle birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz.

Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır.

Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.

İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.

Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz
EKONOMİ
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz

Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı: Kapasite 600 tona yükseltilecek
EKONOMİ
Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı: Kapasite 600 tona yükseltilecek

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi yarın törenle açılacak
Abone Ol Google News
TOOGun pillerinde de kullanılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, lityum tesisi açılış törenine katıldı.
Elazığda deprem

Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bir zamanlar şampiyonluğa oynuyordu, şimdi düşmeme mücadelesi veriyor

​Erdoğan, canlı bağlantı ile açılış töreninde konuşuyor.

Vatandaş<br>sıraya girdi

Vatandaş
sıraya girdi

​48 saatlik su kesintisinin olacağını duyan, esnafa koştu.
Ahiret inancıyla alay etti!

Ahiret inancıyla alay etti!
Tüm ilçe dondu!

Tüm ilçe dondu!

​Sıfırın altında 26.1 dereceyi gördüler.
İhracat hedefi aşıldı

İhracat hedefi aşıldı

​25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçti.
Bomba gibi patladı!

Bomba gibi patladı!

​FBI soruşturma başlattı.
-35 derecede vatan nöbeti

-35 derecede vatan nöbeti

​Dosta güven düşmana korku veriyorlar.

Halay engellenemiyor

Halay engellenemiyor

Ekipler, bir pozitif hastayı daha halayda yakaladı.
Bakan Akar <br>Libya'ya gitti

Bakan Akar
Libya'ya gitti

​Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da eşlik ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.