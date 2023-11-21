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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu cezalandırmaya ve savaş suçuna dönüşen İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." dedi. Erdoğan, "Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak." ifadelerini kullandı.

17:36 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:58 - 21/11/2023 Salı
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cezayir ile geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin, bu sene sonunda 6 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Cezayir’in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhit firmalarımızın önemli payı olması, bizler için ayrı gurur kaynağıdır.

Ziraat Bankamız Cezayir’de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır. Hayırlı olsun. Bu gelişme ekonomik ve ticari iş birliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz.

'İsrail saldırıları savaş suçudur'

Toplu cezalandırmaya ve savaş suçuna dönüşen İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir.

Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler

Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.

Tebbun: 75 yıldan beri ilk defa bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan’la) Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik.

(İsrail’in savaş suçları) 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Cezayir
#Abdülmecid Tebbun
29 dakika önce
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