Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Her sözümüzün altında eser ve hizmetler yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizlere tarihi destek verdiniz. Trabzon siyasi hayatımız boyunca daima yoldaşımız oldu. Biz de buradan aldığımız güçle nice hizmetlere imza attık.

Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, çabaladık. Bize göre siyaset belirli değerlerini istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir.

Siyaset mevzi kapma yeri değil, vizyon geliştirme işidir. Her zaman kararlılığımızı diri tuttuk.

Yaptığımız işler ve sergilediğimiz duruşla tüm dünyada mazlumların hamisi olduk.

Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla boğuştuk ama asla teslim olmadık.

Gerektiğinde eksiklerimizi tamamlama ve hatalarımızı düzeltme erdemiyle milletimizin nezdindeki yerimize halel getirmedik.

Trabzon'a son 21 yılda 191 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptı, her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz hizmetler yatıyor.

20 milyar liralık yatırımları yakında sizlerin hizmetine sunuyoruz. Çarşıbaşı ve Tonya'yı da inşallah bu yıl doğal gaza kavuşturuyoruz.

TOKİ vasıtasıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 12 konutun yapımına devam ediyoruz."