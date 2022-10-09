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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etmişti. Macron'dan söz konusu davete ilişkin açıklama geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliğine davet etmişti: Macrondan açıklama geldi
Emanuel Macron - Recep Tayyip Erdoğan

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk liderler toplantısı, AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirildi. Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un teklifiyle toplanan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayak üstü gerçekleştirdiği bir sohbette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil

Macron Türkiye'ye gelecek mi?

Söz konusu anlar sosyal medyanın en çok izlenen videosu olurken Fransız liderin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin, Macron'a Prag'da bu soruyu sordu.

Macron ''G-20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz, nasıl düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapta, zamanlamanın çok önemli olduğunu belirterek 'tek sorunun zamanlama sorunu' olduğu söyledi. Morin, Macron'un 'Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor' dediğini de aktardı.

Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Olmaması için bir neden yok" dediğini de belirtti.

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