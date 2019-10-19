Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk milleti istiklali ve istikbali için tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatlamıştır
KAYSERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti istiklali ve istikbali için tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı etkinliğinde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir."

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