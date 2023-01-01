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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti. Kabulünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerine birlik mesajı vererek, "Aranıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyin. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim." dedi.

00:38 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

Burada temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kabulde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ahıska Türkleri'nin durumunu yakından takip ediyoruz. Savaştan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık, gelenlerin sayısı 4 bini buluyor. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını sağlamak için gerekli adımları atıyor süreci hızlandırıyoruz. 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. Biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize kimlik kartlarını takdim edecek, sevinçlerini beraber yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türkleri'ne en çok sahip çıkan hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilenlerin sayısı sınırlıydı. 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek, her türlü gayreti sergileyeceğiz.

"Aranıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyin"

Toplumlar birlik ve beraberlik olduğu ölçüde güçlüdür. Ahıska Türk toplumunu etkileyen tüm olaylarda eş güdüm içinde hareket edelim. Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini, dinlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor. Çalışmalarınıza katkılarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Müslümanları hedef alan hukuksuz anlayış karşısında sizlerin de hassasiyet göstermeniz önemlidir. Sizlerden kimsenin aranıza nifak tohumları ekmenize fırsat vermemenizi diliyoruz. Türkiye olarak bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanın olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.



#Türkevi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahıska Türkleri
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