Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Elon Musk ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Kurul öncesi Türkevi'nde diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir araya geldi. Gazeteci Adem Metan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesine kucağında X Æ A-XII Musk adındaki çocuğuyla gelmesi ise dikkat çekti.