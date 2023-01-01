Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Elon Musk ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Elon Musk (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.
Burada temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk'ı kabul etti.
Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Musk'ın Türkevi'ne kucağında "X AE A-XII Musk" ismindeki çocuğuyla gelmesi ve görüşme sonrası çıkışta elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" isimli kitabının yer alması dikkat çekti.