Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçen yıl 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük doğal afetlerden birini yaşadık. 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremin üzerinden daha 1 sene bile üzerinden geçmeden enkazlarımızı kaldırdık. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz. Kardeş ve dost ülkelerin de desteğiyle hamdolsun yaraları süratle sarıyoruz.

Tüm bu adımları atarken dünyanın farklı köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı da ihmal etmiyoruz. 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.

Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Elde ettiğimiz her bir başarının arka planında çok büyük bir emek, sabır, gayret ve tecrübe yatıyor.

"Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız"

Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol bir Filistin Devletinin kurulmasından geçiyor. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. İnsiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. BM'de kabul eden ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayacağız.

İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir.

Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.