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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Türkiye'nin istikbali ve istiklali için emek vermiş tüm milletvekillerine şükranlarını sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan bunu istiyoruz. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelesini anlatmakla kalmaz bugün ve gelecek için ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ardından tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı öncesi 100. yıl konuşması gerçekleştirdi. Ardından tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Türkiye'nin istikbali, istiklali için emek vermiş bu çatıdaki tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulusa seslendi. Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.


Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir

Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin , egemenliğinin olmasının yanı sıra tıpkı bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı da el üstünde tutuyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerden biri haline getirmenin mücadelesini verdik.

83 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içinde olduk

İlk mecliste olduğu gibi kimseyi dışlamadan, ayırmadan, 83 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüse karşı mücadeleyi aynı azimle yürütüyoruz. Allah'ın izniyle bu musibetin de üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan bunu istiyoruz. İstiklal Marşımız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelesini anlatmakla kalmaz bugün ve gelecek için ruhu da ifade eder. Şimdi tüm milletimi saat tam 21.00'de balkonlarımıza, pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.

Biz de buradan kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte okumak suretiyle bu milli coşkumuza iştirak edeceğiz.

Bir kez daha bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi, şükranla, tazimle anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocukların bayramını tebrik ediyorum. Türk Milletinin ve İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp, sahurunu yapacağımız Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbimden sağlıkla bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum."

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