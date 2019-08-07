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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

Haber Merkezi Tvnet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz Ukrayna ile tarihi ilişkilerin önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın ana vatanları Kırım'daki varlıklarını devamı önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

Devlet başkanı ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimi ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde atacağımız adımları gözden geçirdik. Ülkelerimiz arasında devam eden müzakereleri neticelendirme zamanımız gelmiştir.

İki ülke arasındaki ticari hacim 4 milyar civarında idi. Yeni bir hedef belirledik bu rakamı 10 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye ve Ukrayna bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabilir. Yapacağımız karşılıklı yatırımlar var.

Geçen yıl 1 milyon 300 bin Ukraynalı turist Türkiye'ye geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerin önemli göstergesidir. Görüşmelerimizde bazı sıkıntılarımızın giderilmesi ve karşılıklı yatırımların arttırılması ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüşlerde bulunduk.

Güvenlik alanında iş birliği ve FETÖ ile mücadele edeceğiz. Bu kapsamda Ukrayna Bakanlığının aldığı tedbirleri doğru buluyoruz. Özellikle Marif vakfımızın Ukrayna ile bu konuda önemli işler yapabileceğine inanıyoruz.

Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.

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