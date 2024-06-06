Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu: Gidecek çok yolumuz var

"Şevket kardeşimin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artmasına gösterdiği ihtimamın bizzat şahidiyim. Bizim de kapılarımız Özbek kardeşlerimize ve yatırımcılara ardına kadar açıktır. Bir defa şunu özellikle vurgulamak isterim. Burası sizin ikinci evinizdir. Biz aynı ailenin üyeleriyiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Şevket kardeşimin liderliğiyle aramızdaki muhabbet daha da güçlendi, büyüdü, çok geniş bir alana yayıldı. İnşallah bunu ortak projelerle ilerleteceğiz. Ortak projeler Özbekistan'ın reform ve kalkınma sürecini pekiştirirken bölgesel isrikrar bakımından stratejik katkılar meydana getirecektir. Enerjiden yatırıma, inşaattan sanayiye, bütün bunlarla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketlerini gururla takip ediyoruz. Tercihli ticaret anlaşmasnın kapsamının genişletilmesine yönelik tüm müzakerelerin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. İkili icaret hacmimizi 3 milyar doların üzeirne çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum. El ele vererek 10 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum."