Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Rusya-Suriye olarak bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Belki tarihin biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini sizler daha iyi biliyorsunuz.

2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik, diğerlerinin hepsini üçle çarpın yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor.

AK Parti'nin üye sayısı ilk yüzyılını devirmek üzere olduğumuz süre boyunca erişilebilen en yüksek üye sayısıdır.

Gerçekleştirdiğimiz kalkınma atılımlarıyla milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk.

Bizim için her yeni üye Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hayata geçmesine verilmiş ilave bir omuzdur.

Bölgemizdeki her gelişme ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı olumsuzlukları en az indirebilmesidir.

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Ülkemizin makro ekonomik görünümüne baktığımızda 2012-2014 yıllarında hedeflerine uygun bir zirve yaptığını görüyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyen kriz gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin kendilerinden başka bir şey

Bu sabah sayın Putinle görüştüm. Bölgede neler yapabilirizi konuştuk. Suriye'deki gelişmelerle ilgili bakanlarımızdan sonra liderler olarak görüşeceğiz. Derdimiz bölgede barışı egemen kılmak.

Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz.

Bugün yine Zelenski ile bir görüşmem olacak. Bu görüşmede de yine sayın Putin’le yaptığımız görüşmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak bir zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz.

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Bizim görevimiz icraattir, dürüstlüktür, yapılmayanları yapmaktır.

Bay Kemal 'Bir tane eserleri yok' diyor. Sen İzmir milletvekili değil misin? İzmir'in yollarını kim yaptı?

Şehir hastanelerini yapan firmalar yatırımı kendileri yaptı, biz kendilerine yaptıkları iş karşılığında ödeme yapıyoruz bu kadar basit.

Cumartesi günü selden etkilenen Antalya Kumluca'ya gideceğiz.

Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıyor, ortaya milletin hayrına bir şey çıkmadı.

Hala sandıkta kim ile yarışacağımızı bilmiyoruz. Bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği anlaşılıyor.

Taşerondan sözleşmeliye, emeklilikten asgari ücrete çalışanlarımızın tüm meselelerini çözeceğiz dedik, çözdük.

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Ayrıntılar geliyor...