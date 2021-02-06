Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyenin büyümesini istemeyenler mega projelerin durdurulmasını istiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin büyümesini istemeyenler mega projelerin durdurulmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tohma Köprüsü’nün açılışı için düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık ve fakirlik olarak ödediğini belirten Erdoğan, "En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene Dolmabahçe'den canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene Dolmabahçe'den canlı bağlantıyla katıldı.

Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen lojistik açıdan önemli Tohma Köprüsü tamamlandı. 16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki köprünün açılış töreni düzenlendi. Törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye mega projelerin yarısından fazlasını tek başına yürütüyor"

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

"Sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir"

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir.

"Her alanda sürekli hedef yükseltiyoruz"

Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük.

"Gezi olaylarında da karşımıza aynı taleplerle çıkıldı"

En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti.

"Gözünü uzaya diken bir Türkiye var"

Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir.

Lojistik açıdan önemli 517,5 metrelik 'Tohma Köprüsü' 6 Şubat'ta açılıyor
GÜNDEM
Lojistik açıdan önemli 517,5 metrelik 'Tohma Köprüsü' 6 Şubat'ta açılıyor
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