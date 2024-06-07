Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever ile görüştü: İkincisin ancak son değilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile İstanbul'da canlı bağlantıyla görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Türk Uzay Bilim Misyonu'nu kaldığı yerden devam ettirecek olan Atasever, uzay görevinde Yörünge Altı Araştırma Misyonu ile yedi farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Atasever'e başarılar ve hayırlı yolculuklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen uzaya giden ikinci Türk astronotsun. İkincisin ancak son değilsin. Önünde Alper ağabeyin gibi bir rehberin var. Ben şimdiden sana yolun açık olsun diyorum" dedi.