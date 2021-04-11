Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyesinin ilk ödemesini mayıs ayı başında gerçekleştireceğiz.https://t.co/pbAmqO0bXU
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyesinin ilk ödemesini mayıs ayı başında gerçekleştireceğiz.https://t.co/pbAmqO0bXU— Yeni Şafak (@yenisafak) April 11, 2021
Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.
Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım gönderdik. Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.
Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.
İslam düşmanlığı Batılı siyasetçilerin başarısızlığını gizlemek için istismar ettiği araçlardan biri haline dönüşmüştür.
Irkçı dalgadan sadece Türkler değil etnik kimliği, görünüşü dini aidiyeti farklı diğer toplum kesimleri de mağdur.
Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz, hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamaktadır.
Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor
Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.
CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak yalan yanlış iddiaları tekrarlayarak yeni bir misyon üstleniyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunu çözmeye gayret ediyoruz.
Bir milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.