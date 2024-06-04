Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmenistan gazının Türkiye'ye aktarılması artık sadece zaman meselesi

"Uzun yıllara dayanan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımları ile taçlandırdığımız işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamamış, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmıştır. Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Bu konulardaki çalışmalarımızın çok yakında meyve vermesi şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan'ın bir başka ortak başarısı olacaktır."