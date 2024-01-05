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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Ukrayna ve Filistin'de barış için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

21:03 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 23:27 - 5/01/2024 Cuma
AA
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin, hem Ukrayna'da hem de Filistin topraklarında akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesinin önemli olduğunu ve bunun için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi.

Görüşmede Erdoğan, Ukrayna'da bir an önce ateşkesin sağlanıp barış için kapı aralanması gerektiğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Filistin
#Ukrayna
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