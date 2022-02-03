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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da: Ortamın korunmasına katkıda bulunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e geldi. Buradan mesaj paylaşan Erdoğan, "Türkiye, bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı korumak için tüm tarafları itidal ve diyalog Bölgede barışçıl ve güvenli bir ortamın korunmasına katkıda bulunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynada: Ortamın korunmasına katkıda bulunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Bakanlar eşlik etti

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin, 'Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum' dedi.


"Ortamın korunmasına katkıda bulunmaya hazırız"

Kiev'e vardıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: "Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 10. toplantısına katılmak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky daveti üzerine Kiev'deyiz. Türkiye, bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı korumak için tüm tarafları itidal ve diyalog içinde hareket etmeye çağırıyor. Çatışmanın barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiği açıktır. Türkiye, bölgesinde barışçıl ve güvenli bir ortamın korunmasına katkıda bulunmaya hazırdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Kiev'de yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacağı, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.

Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavala kararıyla ilgili: AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi ilgilendirmiyor
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavala kararıyla ilgili: AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi ilgilendirmiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz.' diye konuştu.


  • Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.
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