Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin-İsrail çatışmasını durdurmak adına yürüttüğü diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığının X hesabından paylaşımda bulunuldu.

Yapılan açıklamada iki liderin görüşmede İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımları ele aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdiği ve Türkiye'nin gerilimi sonlandırmak adına arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 11, 2023







