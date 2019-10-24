Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti gelince kapılar açılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakam adayları kura töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu an Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisinde. 7 düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. 911 km sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak buna sessiz kalamayız. Sınırımız taciz ediliyorsa gereğini yaptık, yapacağız.

Biz Suriye krizi başladığı günden beri masumlara kucak açarken, diğer taraftan sınırlarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi içerisinde olduk. 2015'te Antalya'da G20 Zirvesi'nde tüm liderlere bu konuda sonuç alıcı tekliflerde bulunduk. Güvenli bölge bizim gündemimize Obama döneminde girdi.

OYNAT 01:08 "Yedi düvele karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ' 'Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Kapıları açarız dediğimiz zaman tutuşuyorlar"

Dün Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıldı. Biz bu teklifi önceden yapmıştık. Şimdi Türkiye Suriye'yi temizlerken birden bu tür konular akla geliyor. AB'nin sonu bu ikiyüzlülüğü yüzünden gelecektir. İşte Brexit. Kapıları açarız dediğimiz zaman tutuşuyorlar. Vakti saati gelince kapılar açılır.

Terörle mücadelemizde ve bölge politikalarımızda köklü bir değişim kararı aldık. Ülkemize yönelik tehditleri doğrudan kaynağından kaldırma sürecine geçtik. Bu doğrultuda kritik adımlar attık. Sizler de her an bunlarla karşı karşıya olacaksınız. Terör örgütlerini inlerinde vurarak yurt içinde de göz açtırmadık.

"Hedefi saptırmayın"

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim sorunumuz terör örgütlerinin kendisiyledir.

Batı yukarı aşağı Kürler aşağı Kürtler yukarı. Hedefi saptırmayın. Böyle söyleyerek adeta Kürt kardeşlerimizi teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bizler Kürt kardeşlerimizle beraber barış için adımlar attık, yarın da öyle olacağız.

Afrin'i temizlediğimiz günden beri Fırat'ın doğusunda da terör oluşumuna izin vermeyeceğimizi defalarca aldık. Ama devasa ülkeler terörist başlarını yanlarına alıyorlar onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Teröristi karşınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bunlara prim verip şımartıyorsunuz. Böyle yapa yapa iş buraya geldi. Verilen sözlerin tutulması halinde planlarımızı kendimiz hayat geçirmek zorunda kalacağımızı ifa etmiştik. Bismillah diyerek harekata başladık.

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OYNAT 00:00 ''Bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütlerinin ta kendisiyle'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaymakam adayları kura töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Suriye'de de Türkiye'de Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerinin ta kendisiyle' ifadelerini kullandı.

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"Teröristlerin kaybı 795'i buldu"

Barış Pınarı harekatına başlarken de ABD'yi Rusya'yı İran'ı BM'yi bilgilendirdik. Kendilerinden izin almak yerine bilgi vermemizden de rahatsız olmuşlar. Türkiye'nin kimseden izin almasına ihtiyaç yoktur. Bu kararlılığımızı sahada da gösterip harekat bölgemizin 3'te 2'sine yakın bölümünü sadece 9 günde ele geçirdik. Şimdiye kadar 20 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti 184 vatandaşımız yaralandı. 4 bin 200 km'ye ulaştık. Suriye Milli Ordusu'ndan 96 kardeşimiz de şehit oldu. Onlar benim Mehmedimi yalnız bırakmıyorlar. Teröristlerin kayıpları da 795'i buldu.

Muhataplarımız nihayet sesimize kulak verdiler. Harekatımıza 120 saatlik ara verilmesi halinde teröristlerin belirlediğimiz bölge dışına çıkacağında anlaştık. Salı akşamı biten sürede ABD tarafı teröristlerin çıktığının garantisini yazılı verdi. Şimdi askerimiz karış karış harekat alanını tarıyor. Bu zamanda karşımıza terörist çıkarsa onları temizlemek de hakkımızdır. Bu alan sınırlarımızı teröristlerden arındırma planının ilk bölümünü oluşturuyor. Karşımızdaki yeni duruma göre yeni değerlendirmeler yaptık.

YPG'li teröristlere üniforma değiştirerek karşımıza getirmeye kalkarlarsa bu oyuna gelmeyiz.

YPG'li teröristlerle görüşmeye tepki

Bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerika Senatosu'ndaki insanları görüyoruz. Bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanar ödersiniz. Bu harekat ile takke düşmüştür.

Ayrıntılar geliyor...