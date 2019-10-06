Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Güvenli Bölge konusu ele alındı. Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ikili önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Trump (arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Trump (arşiv)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Güvenli Bölge şart"

  • Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

"Türkiye her türlü tedbiri alacak"

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı.

İki lider önümüzdeki ay görüşecek

Görüşmede iki liderin, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği: Beton blok sevk ediyorlar
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği: Beton blok sevk ediyorlar
Güvenli Bölge görüşmesi

Güvenli Bölge görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün ortadan kalkması için güvenli bölge şart.
YPG/PKKda operasyon paniği

YPG/PKK'da operasyon paniği

​Terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları Ceylanpınar ilçesinden görüldü.
Rizede Trabzon fırtınası

Rize'de 'Trabzon' fırtınası

Trabzonspor, Rize'de 1-0 geriden gelip kazandı.
ABD'ye düşmanca eylem suçlaması

ABD'ye düşmanca eylem suçlaması

​Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye protesto notası verildi.
Gösteriler devam ediyor

Gösteriler devam ediyor

​Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi öldü 6 bin 107 kişi yaralandı.
Beşiktaş kenetlendi

Beşiktaş kenetlendi

​Siyah beyazlılar lider Alanyaspor'u 2-0 yendi.
Yine özür dilediler

Yine özür dilediler

​ABD Büyükelçiliği'nden skandal yorum için yeni açıklama.
Etrafını muhbirler sardı

Etrafını muhbirler sardı

Trump'ın Ukrayna lideriyle yaptığı görüşmeyle ilgili kriz büyüyor.
Namlular<br>Suriye'ye çevrildi

Namlular
Suriye'ye çevrildi

Sınır hattında sıcak saatler: Obüs ve tanklar operasyona hazır.
Bayraktar yeni test<br> görüntülerini yayınladı

Bayraktar yeni test
görüntülerini yayınladı

​Akıncı İHA'da çalışmalar devam ediyor.
İlk ihracat <br>görevine hazır

İlk ihracat
görevine hazır

​STM Fransız rakibini geride bıraktı.
Millet yüzde 51,5 ile<br> onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Millet yüzde 51,5 ile
onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.
Mersin'de mülteci çocuğa şiddet

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet

Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
TIR otobüs<br> durağına çarptı

TIR otobüs
durağına çarptı

​Sakarya'daki kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ABD maslahatgüzarı<br> Dışişlerine çağrıldı

ABD maslahatgüzarı
Dışişlerine çağrıldı

​Skandal paylaşım hakkında açık ve net izahat istendi.
Yatırımcıların<br>gözdesi haline geldi

Yatırımcıların
gözdesi haline geldi

850 milyon dolar pazar büyüklüğüne ulaştı.
Tarihi ihanete<br>hazırlanıyorlar!

Tarihi ihanete
hazırlanıyorlar!

​İsrail ve bazı Arap ülkeleri 'savunma paktı' kuracak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.