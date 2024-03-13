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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Taş ailesine ziyaret: İftara konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'da misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.

22:07 - 13/03/2024 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın
" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor

Mardin'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin'i hak ettiği seviyeye getireceğiz. Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." diye konuştu. "Siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk" diyen Erdoğan, "Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden Meclis'e girenler, kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler. Benim dik duruşumu Gazzeliler biliyor." dedi. CHP ile DEM'in ittifakına da değinen Erdoğan, "Ortada dürüstlük, şeffaflık namına bir şey yok. Siyasi tutarsızlık, ahlaksızlık adeta bunların paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Ziyaret
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