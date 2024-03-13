Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Taş ailesine ziyaret: İftara konuk oldu

Mardin'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin'i hak ettiği seviyeye getireceğiz. Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." diye konuştu. "Siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk" diyen Erdoğan, "Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden Meclis'e girenler, kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler. Benim dik duruşumu Gazzeliler biliyor." dedi. CHP ile DEM'in ittifakına da değinen Erdoğan, "Ortada dürüstlük, şeffaflık namına bir şey yok. Siyasi tutarsızlık, ahlaksızlık adeta bunların paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.