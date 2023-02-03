Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Başbakanı Kurti’den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi kabul etti. İki lider çok boyutlu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye, Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan 2. ülkedir. Kosova'ya destek olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız

Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. 117 rakamına ulaşılmış ama yoğun bir çalışmaya girerek hedef rakamı yakalayacağız. Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE GAYRET İSTEDİM"

NATO ve Avrupa Birliği üyelik çalışmalarını destekliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'ye karşı mücadele etmek için değerli dostumdan gayret istedim.

"İHRACATIMIZI YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu ivme yakaladık. 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek istiyoruz. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. İhracatımızı 1 milyar euroya yükseltmemiz gerekiyor.

DİYALOG ÇAĞRISI

Kosova'nın her alanda gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış içinde olmasına büyük önem atfediyoruz. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. .Türkiye bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır.

Kardeşlik hukukumuzun devamı için adımlar atmaya devam edeceğiz. Kosova halkına selamlarımı iletiyorum.

Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayın katılımcılar, bugün iki imparatorluğun baş merkezi olan, medeniyet ve kültürlerin buluştuğu İstanbul'da bulunduğum için çok mutluyum.

İstanbul bizim halkımız için de bir çekim merkezine gelmiştir. Şemseddin Sami bizim için ulusal rönesansımızın kurucularından biridir. Hoca Tahsin Efendi de İstanbul Üniversitesi'nin kurucularıdır. Demek ki bizim milli olma sürecimizin önemli kısmı İstanbul'da başlamıştır. Bugün sayın Erdoğan ile dostluğu daha çok ne kadar güçlendirebileceğimizi gündeme getirdik.