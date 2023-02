Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova ve Sırbistan'a diyalog çağrısı

Başbakana ve heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki hafta Kosova'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden dolayı duyduğum üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında da gereken desteği temine hazırız. Türkiye malumunuz Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülkedir ve çok manidar bir tanıyışımız olmuştur. Başbakanım ve o zaman bakanlar kurulu toplantısındaydım ve Amerika'nın Kosova'yı tanıdığını toplantıda ilettiler ben de hemen orada biz Kosova'yı şu anda tanıyan ikinci ülkeyiz dedim ve tanıdık. Hayırlı olsun. Şu anda maalesef, beklenen rakamı yakalayamadık. Bu akşam da öğrendiğim kadarıyla 117 rakamına ulaşılmış. Yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz ve hedef rakamı inşallah yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Firmalarımızın Kosova'daki yatırımları şu an itibariyle 400 milyon avro civarındadır. Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkanların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkılarını artırmaya hazırdır. Kalkınma yardımlarımız da sürüyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan, ülkelerimiz arasında gönül köprüleri inşa eden Kosova Türk Toplumunun her alanda Kosova'nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyorum. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik olarak izlediği tutumu da takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla, barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu destekliyor tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya, taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya da hazırdır. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak, müreffeh bir Kosova'yla kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Dost ve kardeş Kosova halkına şahsım ve milletim adına, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Kurti'nin ziyaretinin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu düşüncelerle Sayın başbakana ve heyetine en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.