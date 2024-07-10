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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban iki ülke ilişkilerini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

07:17 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:19 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Macaristan Başbakanı Orban - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Macaristan Başbakanı Orban - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Viktor Orban
#Macaristan
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