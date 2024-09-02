Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden ve tutuklu bulunduğu cezaevinden dün gece salıverilen Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürbaz Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlattı.