Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel
Yüksek yargıda yeni adli yıl başladı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Yargıtay Başkanlığı'nda 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.
Adli yıl açılış töreninde bir araya geldiler
Adli yıl açılış töreninde bir araya geldiler
Daha önce yaptıkları görüşmelerle siyasette normalleşme sürecini başlatan iki isim törende bir araya geldi.
Erdoğan ve Özel tören öncesi el sıkıştı.
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