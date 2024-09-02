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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığında düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde bir araya geldi. Törenin ardından iki lider selamlaşarak el sıkıştı.

16:18 - 2/09/2024 lundi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel

Yüksek yargıda yeni adli yıl başladı.


Bu kapsamda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Yargıtay Başkanlığı'nda 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Adli yıl açılış töreninde bir araya geldiler


Daha önce yaptıkları görüşmelerle siyasette normalleşme sürecini başlatan iki isim törende bir araya geldi.


Erdoğan ve Özel tören öncesi el sıkıştı.




#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#adli yıl açılışı
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