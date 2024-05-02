|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00’da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Görüşmenin odak noktası yeni anayasa çalışmaları olacak.

09:20 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:42 - 2/05/2024 Perşembe
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Türkiye'nin siyasi sahnesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında gerçekleşecek olan önemli buluşmaya odaklandı.


Buluşma, 2016 yılından bu yana ilk kez AK Parti ve CHP liderlerinin bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede ise bir araya gelme kararı alındı.


Gündemde yeni anayasa var


AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da düzenlenecek görüşmenin ana konusu yeni anayasa olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım." demişti.


Özgür Özel, anayasa konusunun yanı sıra, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimler için finansal kaynakların genişletilmesini de masaya yatıracak.


Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler, gündemindeki diğer başlıklar olacak.


Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.




#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB sınav giriş belgeleri için tarih verdi