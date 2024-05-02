Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bugün görüşecek

Türkiye'nin siyasi sahnesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında gerçekleşecek olan önemli buluşmaya odaklandı.





Buluşma, 2016 yılından bu yana ilk kez AK Parti ve CHP liderlerinin bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede ise bir araya gelme kararı alındı.





Gündemde yeni anayasa var





AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da düzenlenecek görüşmenin ana konusu yeni anayasa olacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım." demişti.





Özgür Özel, anayasa konusunun yanı sıra, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimler için finansal kaynakların genişletilmesini de masaya yatıracak.





Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler, gündemindeki diğer başlıklar olacak.





Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.











