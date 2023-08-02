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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi: İletişim Başkanlığından ilk açıklama

Rusya'nın Tahıl Koridoru Antlaşması'nı durdurma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklama, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Sayın Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı" denildi.

12:40 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Rus lider Putin- Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rus lider Putin- Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, iki lider Sayın Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye, Karadeniz Girişimi için çabalarını sürdürecek

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Erdoğan'dan 'Barış Köprüsü' vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “barış köprüsü” olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#VladimirPutin
#Tahıl koridoru
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