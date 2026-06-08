Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı: Hedef 3 milyar dolarlık ticaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’de bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyeti İstanbul’da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.
"Ticaret, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği" vurgusu
Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusu da gündeme geldi. Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Venezuela arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşıma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Hedef 3 milyar dolar ticaret
Taraflar ayrıca, iki ülke arasında belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımları değerlendirdi.