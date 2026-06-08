Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı: Hedef 3 milyar dolarlık ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı: Hedef 3 milyar dolarlık ticaret

19:448/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’de bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyeti İstanbul’da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

"Ticaret, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği" vurgusu

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusu da gündeme geldi. Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Venezuela arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşıma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hedef 3 milyar dolar ticaret

Taraflar ayrıca, iki ülke arasında belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımları değerlendirdi.

#Venezuela
#Recep Tayyip Erdoğan
#Delcy Rodriguez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nereden alınır? 2026 AÖL sınav takvimi