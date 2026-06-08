Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı: Hedef 3 milyar dolarlık ticaret

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

"Ticaret, enerji ve madencilik alanlarında iş birliği" vurgusu

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusu da gündeme geldi. Erdoğan, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Venezuela arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşıma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hedef 3 milyar dolar ticaret